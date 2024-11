Publikation

Mehr Demokratiebildung? Wirksame Ideen im Praxishandbuch Transfer

„Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen machen mir auf alle Fälle Angst“. – „Ich fühle mich machtlos, weil ich gar nicht richtig weiß, wie kann ich persönlich da was gegen machen?“ – „Es ändert sich sowieso nichts.“ – „Ich hätte mir gewünscht, dass man mehr Politik an der Schule durchnimmt.“ Diese Aussagen von Jugendlichen zeigen, dass Bildung und Politik in Sachen Demokratiebildung viel nachzuholen haben. Wie das gelingen kann, zeigt das Praxishandbuch Transfer.